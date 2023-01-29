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Помер поет і політик Дмитро Павличко – НСПУ

Дмитро Павличко – поет-шістдесятник, перекладач, літературний критик. Київ, 2018 рік

Помер український поет і громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко – про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський 29 січня.

За його даними, Павличко помер цього ж дня увечері у віці 93 років.

«Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам’ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу», – написав Сидоржевський на своїй фейсбук-сторінці.

Поет Дмитро Павличко, 1987 рік
Поет Дмитро Павличко, 1987 рік

Дмитро Павличко – поет-шістдесятник, перекладач, літературний критик. Був одним із організаторів Народного руху України.

Поет і громадський діяч Дмитро Павличко (ліворуч) і голова Секретаріату Народного руху України Михайло Горинь під час відзначення 500-ліття Запорозького козацтва. Серпень 1990 року
Поет і громадський діяч Дмитро Павличко (ліворуч) і голова Секретаріату Народного руху України Михайло Горинь під час відзначення 500-ліття Запорозького козацтва. Серпень 1990 року
Головний редактор українського журналу іноземної літератури «Всесвіт» Дмитро Павличко, 1974 рік
Головний редактор українського журналу іноземної літератури «Всесвіт» Дмитро Павличко, 1974 рік

Також був народним депутатом з 1990-по 1994-й та з 1998-го по 1999 рік.

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