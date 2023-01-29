Помер поет і політик Дмитро Павличко – НСПУ

Помер український поет і громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко – про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський 29 січня.

За його даними, Павличко помер цього ж дня увечері у віці 93 років.

«Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам’ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу», – написав Сидоржевський на своїй фейсбук-сторінці.

Дмитро Павличко – поет-шістдесятник, перекладач, літературний критик. Був одним із організаторів Народного руху України.

Також був народним депутатом з 1990-по 1994-й та з 1998-го по 1999 рік.