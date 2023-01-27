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Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороду на кінофестивалі «Санденс» у США

Фотограф Associated Press Євген Малолетка вказує на дим, який піднімається після авіаудару армії Росії по пологовому будинку в Маріуполі, 9 березня 2022 року. Фото Мстислава Чернова

Документальний фільм українського воєнного кореспондента Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», який розповідає про перші тижні російського вторгнення в Україну, здобув приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс».

У картині зафіксовані початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Asociated Press з оточеного російськими військами міста.

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

Оголошення переможців відбулося 27 січня в Парк-Сіті (США).

Фільм Чернова був показаний в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.

Загалом у секції світового документального кіно було представлено 12 фільмів. Головний приз здобув фільм «Вічна памʼять» режисера Майте Альберді, який розповідає про пару, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

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