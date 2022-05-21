Лауреатами премії Гонгадзе стали Мстислав Чернов і Євген Малолєтка

Лауреатами Премії імені Георгія Гонгадзе 2022 року стали журналіст Associated Press, фотограф, відеограф, письменник Мстислав Чернов та фотожурналіст Євген Малолєтка.

Лауреатів премії оголосили 21 травня – у день народження Георгія Гонгадзе.

Фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка понад два тижні документували наслідки обстрілів Маріуполя.

«У цьому році це точно премія для всіх українських журналістів, тому що весь світ дивиться на те, як українські журналісти бачать війну своїми очима. Зараз це не просто українська премія, зараз – це премія міжнародна. Гонгадзе є прикладом для всіх українських журналістів, тобто для нас це персонально важливо. Велика честь», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода Мстислав Чернов.

«Це відзнака за те, що ми показали людям правду. Наша робота і те, що ми зробили в Маріуполі – це дійсно було показово, бо ми маємо донести світу, що відбувається. Показати людям ту частину, яку не можуть побачити всі. Я роблю свою роботу не за нагороди, я роблю її для людей. Для того, щоб світ знав, що відбувається в нашій країні», – зауважив Євген Малолєтка.

Цього року у рамках премії вперше запроваджено спеціальну відзнаку. Нею посмертно «за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу» буде нагороджений фотожурналіст Макс Левін, який загинув у березні 2022 року під час бойових дій на Київщині.

До короткого списку номінантів на здобуття премії цього року ввійшли четверо українських журналістів і журналісток. Окрім Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки, також увійшли співзасновник та головний редактор видання «Європейська правда» Сергій Сидоренко, головна редакторка «Громадського радіо» Тетяна Трощинська.

Минулого року лауреаткою премії імені Георгія Гонгадзе стала ведуча токшоу «Зворотний відлік» Мирослава Барчук. Премія була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників КМБШ, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням «Українська правда».