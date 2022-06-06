У День журналіста Зеленський вручив нагороди та вшанував загиблих працівників ЗМІ

У День журналіста 6 червня президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам українських медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

З-поміж тих, кого пом’янули хвилиною мовчання – журналістка і продюсер Радіо Свобода Віра Гирич, яка загинула внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня.

Серед тих, хто з відзначених був на церемонії, зокрема – фотокореспондент, засновник проекту Donbas Frontliner, який багато років співпрацює з Радіо Свобода – Андрій Дубчак, а також Іван Любіш-Кірдей, телеоператор «Настоящего времени», проєкту Радіо Свобода за участю «Голосу Америки».

«Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо», – наголосив він.

За словами президента, нагорожені журналісти зробили вагомий внесок у розвиток журналістики, засвідчили високий професіоналізм та сумлінну працю.

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України, як зазначив Володимир Зеленський, вже загинуло 32 працівники українських та іноземних медіа.