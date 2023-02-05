Генштаб: втрати Росії у війні перевищили 131 тисячу вбитими

Росія станом на ранок 5 лютого втратила у війні проти України близько 131 290 своїх військових, свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.
За останню добу загинули 700 російських військових, повідомили у командуванні.
Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала таких втрат у техніці від початку повномасштабного вторгнення:
- танки ‒ 3220 (два – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 6405 (+11)
- артилерійські системи – 2226 (+6)
- РСЗВ – 460
- засоби ППО ‒ 227 (+2)
- літаки – 294
- гелікоптери – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 5091 (+10)
- спеціальна техніка ‒ 203.
2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.
Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.
Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.
У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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