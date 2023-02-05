Дві ракети С-300 влучили по центру Харкова – влада

Російські військові вранці 5 лютого обстріляли Харків і Харківську область, повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер обласного центру Ігор Терехов.

«Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину», – написав у телеграмі Терехов.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що небезпека стосується жителів не лише Харкова, а й усієї області.

Раніше цього тижня, 3 лютого, російські військові обстріляли Барвінкове Ізюмського району Харківської області, внаслідок чого загинуло двоє цивільних.