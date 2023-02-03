Війська РФ обстріляли Барвінкове на Харківщині, загинули двоє братів – ОВА

Російські військові 3 лютого близько 4:30 обстріляли Барвінкове Ізюмського району Харківської області, внаслідок чого загинуло двоє цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 і 42 років. Їхній батько 70 років зазнав поранення і був госпіталізований», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, протягом минулої доби загарбники продовжували масовані обстріли цивільного населення Вовчанська, Куп’янська, Дворічної й інших населених пунктів Чугуївського, Куп’янського і Харківського районів.

«Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено і зруйновано. Сталися пожежі. У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці», – додав Синєгубов.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.