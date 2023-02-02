Двоє людей поранені через ранкові обстріли Куп’янського району – Синєгубов

Російські війська обстріли Куп’янськ та район навколо вранці 2 лютого, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні близько 7:00 ранку окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Поранена жінка 67 років. У селі Кругляківка Куп’янського району, внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС», – написав він у своєму Телеграмі.

Крім того, вранці під обстріл потрапило селище Козача Лопань – він пошкодив будівлю селищної ради, проте ніхто не постраждав.

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Напередодні, за даними голови області, російські війська обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Постраждала переважно приватна житлова забудова.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.