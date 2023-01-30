Удар по Харкову: Синєгубов припускає, що пошкоджений будинок частково знесуть

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов припускає, що пошкоджений внаслідок вчорашньої російської атаки будинок в Харкові частково знесуть.



«Зараз підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку. Частково його, напевно, знесуть. Основне завдання – усунути аварійність, ризик того, що якась стіна може сама обвалитися. Проживати у цій будівлі наразі не можна. Найближчим часом буде визначено щодо аварійності несучих конструкцій. Буде ухвалено рішення міською владою щодо або відновлення, або знесення», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Синєгубов також повідомив, що вчора евакуювали 15 жителів пошкодженого будинку.

Російські війська обстріляли Харків увечері 29 січня. За попередніми даними, ракета С-300 влучила в чотириповерховий будинок у центрі міста. Загинула одна людина, ще троє поранені.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.