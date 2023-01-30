Через російський обстріл Вовчанська загинула людина – влада

Російські війська обстріляли Вовчанськ Харківської області – одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні близько 10:20 ранку ворог знову обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Увечері 29 січня російські війська обстріляли Харків. За попередніми даними, ракета С-300 влучила в чотириповерховий будинок у центрі міста. Загинула одна людина, ще троє поранені.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.