У Харківській ОВА уточнили дані щодо руйнувань через обстріли РФ минулої доби

Російські військові минулої доби обстрілювали Харківщину, внаслідок чого у Вовчанську загинув цивільний житель, літня жінка зазнала поранення, пошкоджена інфраструктура і житлові будинки, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну й інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості», – написав голова ОВА.

За його словами, у Вовчанську пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об’єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції.

У Куп’янську внаслідок російських обстрілів зруйнований об’єкт транспортної інфраструктури і пошкоджено приватні житлові будинки, додав Синєгубов.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.