Ордер МКС на арешт Путіна: Німеччина «першою розставила акценти» – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву міністра юстиції Німеччини про готовність заарештувати президента Росії Володимира Путіна в разі його приїзду.

«Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи «підозрюваного Путіна В.В.» у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми», – заявив Подоляк у своєму твітері.

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Раніше німецькі медіа поширили заяву міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна щодо ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Він заявив, що, якщо МКС звернеться до «Інтерполу» з метою втілення ордеру в життя, німецькі правоохоронці матимуть заарештувати Путіна в разі його приїзду до країни і передати його МКС.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.