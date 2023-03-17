Байден: ордер МКС на арешт Путіна є виправданим

Президент США Джо Байден заявив 17 березня, що видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнному злочині через депортацію українських дітей є «виправданою».

Цей крок «є дуже сильною позицією», сказав президент США журналістам у Білому домі, додавши, що Сполучені Штати не є членом МКС.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.

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Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними ОГП, офіційно зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, але реальна цифра може бути значно більшою. 308 дітей Україна змогла повернути додому.

Правозахисники організації Amnesty International задокументували випадки примусового вивезення цивільних до інших окупованих регіонів України або до Росії. В організації вказують на те, що закони війни забороняють примусове перевезення людей із захищених груп населення. Всиновлення вивезених з України дітей російськими сім’ями також порушує міжнародне право.