Прокурор МКС: ордер на арешт Путіна – «перший конкретний крок», будуть нові клопотання

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявляє, що видача МКС ордеру на арешт російського президента Володимира Путіна є «першим конкретним кроком», і обіцяє без вагань подавати нові клопотання про ордери на арешт.



«Випадки, виявлені моїм офісом, включають депортацію щонайменше сотень дітей, взятих із сиротинців та дитячих будинків. Багато з цих дітей, як ми стверджуємо, були передані на усиновлення в Російській Федерації. Було змінено закон в РФ через президентські укази, видані президентом Путіним, щоб пришвидшити надання російського громадянства, полегшивши їх усиновлення російськими сім’ями. Ми повинні забезпечити притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за ймовірні злочини, і повернення дітей до їхніх сімей і громад. Як я заявляв, ми не можемо дозволити, щоб з дітьми поводилися так, ніби вони – здобич війни», – йдеться у заяві Каріма Хана у зв'язку з оголошенням МКС про видачу ордеру на арешт Путіна.

За його словами, у вересні минулого року він звернувся до Ради безпеки ООН і наголосив, що розслідування ймовірної незаконної депортації дітей з України є пріоритетом для Офісу прокурора МКС.

«Хоча сьогоднішній день є першим конкретним кроком щодо ситуації в Україні, мій Офіс продовжує розвивати численні взаємопов’язані напрямки розслідування. Як я заявляв у травні минулого року в Бучі, Україна є місцем злочину, яке охоплює складний і широкий спектр ймовірних міжнародних злочинів. Ми без вагань подаватимемо подальші заяви про ордери на арешт, коли цього вимагатимуть докази», – додав Карім Хан.

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17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.

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Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними ОГП, офіційно зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, але реальна цифра може бути значно більшою. 308 дітей Україна змогла повернути додому.

Правозахисники організації Amnesty International задокументували випадки примусового вивезення цивільних до інших окупованих регіонів України або до Росії. В організації вказують на те, що закони війни забороняють примусове перевезення людей із захищених груп населення. Всиновлення вивезених з України дітей російськими сім’ями також порушує міжнародне право.