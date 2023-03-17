Генерал-лейтенант Забродський складає мандат народного депутата – проєкт постанови

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата, генерал-лейтенанта ЗСУ Михайла Забродського. Проєкт (реєстраційний номер 9114) опубліковано на сайті парламенту.

«Складаю депутатські повноваження, відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 закону України «Про статус народного депутата України» (на підставі особистої заяви про припинення депутатських повноважень – ред.)», – йдеться в заяві Забродського, яку додано до картки проєкту постанови.

Член фракції «Голос» Ярослав Юрчишин у Telegram повідомив, що це рішення Забродського пов’язане з його наміром сконцентруватися на допомозі Генштабу ЗСУ.

«Генерал Забродський уже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерію Залужному. Тож обрав сконцентруватися на цій ділянці», – написав Юрчишин.

Михайло Забродський – український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України, перший заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки екскомандувач Високомобільних десантних військ(2015-2019 рр.). У 2019 році був обраний народним депутатом до ВР від партії «Європейська солідарність».