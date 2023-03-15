Мовний омбудсмен закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови.

«Потрібно попрацювати над тим, щоб в Одесі й Одеській області значно збільшити мережу мовних курсів. Сьогодні в Україні діє понад 450 безкоштовних майданчиків із вивчення української мови, з яких в Одеській області – лише 18. Цього недостатньо при такому величезному запиті на них», – цитує Кременя пресслужба секретаріату.

За його словами, близько 40% жителів Одеської області вважають недостатній рівень володіння мовою перепоною на шляху переходу на українську (дані опитування фонду «Демократичні ініціативи»).

«Влада має забезпечити доступ до вивчення української мови. При кожному університеті, при кожній бібліотеці мають бути безкоштовні або профінансовані з місцевих бюджетів курси та розмовні клуби», – сказав Кремінь.

Він зазначив, що торік на адресу Секретаріату уповноваженого надійшло 186 повідомлень про порушення вимог мовного законодавства, що стосувалися Одеської області, а 2023 року – 87 звернень громадян.

Найпроблемнішими на території Одеської області омбудсмен назвав сфери освіти, обслуговування, транспорту та порушення мовного закону представниками органів місцевої влади та самоврядування.

За даними нещодавнього опитування опитування фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та «Центру Разумкова», частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%. Також із 2021 року зросла частка громадян, які вважають українську мову рідною. Якщо 2021 року, це було 77%, то за рік вона зросла до 87%.