За два місяці надійшло 455 звернень про порушення мовного закону – Кремінь

Від початку року на адресу уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 455 звернень щодо порушення мовного законодавства, 60% яких стосуються порушень у сфері обслуговування, повідомив секретаріат мовного омбудсмена 7 березня.

«Так, 192 звернення стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і веб-сайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 81 звернення – порушення безпосередньо під час обслуговування. Залишається проблема з дотриманням вимог законодавства щодо мови інформації для загального ознайомлення (ст. 28). За 2 місяці 2023 року надійшло 31 звернення громадян щодо зовнішньої реклами та вивісок», – йдеться в повідомленні.

Найбільше повідомлень про порушення надійшло з Києва (159 звернень), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) і Київської (20) областей, повідомили у секретаріаті мовного омбудсмена.

Вісім звернень надійшло з Полтавської області, по сім – з Сумської, Запорізької, Львівської та Житомирської, по п’ять – з Чернігівської та Вінницької, по чотири – із Черкаської та Кіровоградської, по три – з Чернівецької, Волинської і Хмельницької областей, два звернення з Донецької області, з Тернопільської, Луганської і Закарпатської – по одному.

«За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення в подальшому порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю і накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Про результати заходів реагування інформуватимемо додатково», – йдеться в повідомленні.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019-го він набрав чинності. Імплементація окремих статей закону розтягнута в часі (відбувається кожні пів року).

16 липня 2022 року вступили у силу нові норми мовного закону, які регламентують використання державної мови в мережі інтернету та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах. Також передбачається штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон.