Віра у перемогу за рік вторгнення зросла в українців до 95% – опитування

За рік повномасштабного вторгнення РФ віра у перемогу над російськими загарбниками зросла в українців з 56% до 95%, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За даними дослідження, ще напередодні широкомасштабного вторгнення РФ, у січні 2022 року, 58% опитаних були впевненими у тому, що у разі нападу Україна зможе відбити агресію Росії. При цьому за перші три дні повномасштабної війни цей відсоток впевнених у перемозі України зріс до 88%, а наразі, у лютому, становить 95%.

Більшість (63%) вважають, що для перемоги потрібно не менше ніж пів року, або ж і більше часу.

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну – гордість. Внаслідок повномасштабного вторгнення і спротиву українського народу цей показник виріс більш ніж вдвічі – з 34% у 2021 році до 75% у 2022-му.

«Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій. Довіра до Збройних сил України зросла з 65 до 97%, до президента – з 36 до 90%», – йдеться в дослідженні.

За даними опитування, 22% українців за рік війни перейшли на постійне або часте використання української мови. Зокрема, 45% серед російсько- та двомовних почали частіше говорити українською, 18 – постійно, 17% – часто. Згідно з останніми даними, 60% розмовляють українською мовою вдома, що є найвищим показником, починаючи з 2012 року.

«Одним з прямих наслідків російського вторгнення стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. На сьогодні 87% підтримують вступ України в Європейський союз, 86% – в НАТО», – кажуть соціологи.

У дослідженні вказано, що на початку повномасштабного вторгнення 44% українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю. Через рік таких лише 21%.

«Більшість тих, кому довелося розділитися з родиною, пройшли це випробуванням, а у 20% їх стосунки навіть покращилися», – вказано у дослідженні.

Дослідження проводилось 4-5 лютого 2023 року у три етапи, про методи – тут. В опитуванні взяли участь респонденти віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих і територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.