За рік в Україні кількість українськомовних зросла до 71% – опитування

Частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%. Про це свідчать результати опитування, фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та «Центру Разумкова».

«Така динаміка є результатом і ефекту символічної відмови, і частково неможливістю проводити дослідження громадської думки на окупованих і прифронтових територіях Півдня та Сходу», – коментують соціологи результатами опитування.

У дослідженні йдеться, що російська мова лишається поширеною у повсякденному спілкуванні на Півдні та Сході.

«Водночас варто мати на увазі, що практика вживання мов не обмежується лише спілкуванням у родині чи з найближчими друзями. Найімовірніше, значна частина тих, хто відзначили російську як переважну мову спілкування вдома, послуговуються українською у публічній сфері, при спілкуванні з україномовним співрозмовником тощо. Зберігається також і відмінність у мовній практиці жителів різних типів населених пунктів. Зокрема, як це було і раніше, у містах Півдня та Сходу України російська мова повсякденного спілкування досі є поширеною, у той час як жителі селищ та сіл здебільшого україномовні», – вказують соціологи.

Так, мовою домашнього спілкування 2022 року російську назвали 3% жителів Заходу, 17% – у Центрі, 55% – на Півдні і 47% – на Сході (українську – 96%, 78%, 35% і 40% відповідно).

З 2021 року зросла частка громадян, які вважають українську мову рідною.

Якщо 2021 року, це було 77%, то за рік вона зросла до 87%. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України (98% – на заході України, 93% – у центрі, 74% – на півдні та 70% – на сході). У віковому розрізі молодь частіше називає українську рідною (92% проти 6% тих, хто назвав російську), ніж старше покоління (84% проти 14%).

Частина громадян України, які вважають українську рідною мовою, у побуті спілкуються російською.

Це більш поширено на півдні та сході країни, де 39% українців, котрі вважають рідною українську мову, вдома переважно спілкуються російською, і лише 8% тих, хто вважає рідною російську, в побуті здебільшого спілкуються українською.

Опитування соціологів за підтримки програми MATRA тривало з 13 по 21 грудня 2022 року методом face-to-face серед 2018 респондентів віком від 18 років. Охоплення і вибірку можна проглянути ТУТ.