Асоціація Німеччини з фехтування скасувала змагання через допуск представників Росії й Білорусі

Німецька асоціація з фехтування скасувала чемпіонат серед жінок, який мав пройти в Таубербішофсгаймі, через дозвіл Міжнародної федерації фехтування брати в змаганнях участь спортсменам із Росії й Білорусі. Про це національна федерація (DFB) повідомила 16 березня.

Очільниця федерації Клаудія Бокель вказала на те, що рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) викликало «гарячі дискусії» всередині країни та за її межами.

Бокель також висловила солідарність із народом України, який «страждає від агресивної війни».

Читайте також: Лондон закликав спонсорів Олімпіади не допустити участі у ній росіян і білорусів

«Ми хочемо надіслати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату, і що ми все ще бачимо багато відкритих питань щодо втілення (рішення – ред.) світової асоціації, які роблять проведення турніру неможливим», – заявила голова DFB.

Турнір із фехтування серед жінок був запланований на травень 2023 року.

Міжнародна федерація фехтування дозволила російським і білоруським фехтувальникам брати участь у своїх змаганнях за результатами голосування на позачерговому конгресі 10 березня.

Спортсмени з двох країн були відсторонені від багатьох міжнародних змагань після того, як Росія почала своє повномасштабного вторгнення в Україну. Білорусь була ключовим плацдармом для вторгнення Москви.