У Львові закликають не допускати російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

У день річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Львові презентували виставку фотографій під назвою «Вбивцям не місце на Олімпійських іграх».

Це світлини українських спортсменів, які віддали своє життя, захищаючи Україну в Збройних силах, а також представлені фото спортсменів, які боряться з російськими військами, а не за олімпійські нагороди, і спортивний інвентар, який українські захисники не повезуть на Олімпійські ігри в Парижі, тому що продовжують службу в ЗСУ.

«Розмови про допуск російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор для мене є неприпустимими. Я дуже багато років приділила підготовці до Олімпіади і розумію, наскільки це важко і важливо. Багато українських спортсменів зараз не мають змоги тренуватись, готуватись до Ігор. А хтось вже ніколи не зможе взяти участь в Олімпіаді», – каже Алла Черкасова, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо (2020рік).

Спортсменка з родиною змушена була покинути свій дім.



«Напередодні повномасштабного вторгнення ми з родиною повертались зі змагань до передмістя Києва, де тоді проживали. 24 лютого о 5 ранку нас розбудила повітряна тривога, почались вибухи. 10 днів ми провели на Київщині. Моя дитина спала в підвалі. Потім ми вирішили їхати до Львова і тут проживаємо», – розповіла Черкасова.

Виставкою «Вбивцям не місце на Олімпійських іграх» у Львові хочуть привернути увагу і закликають світову спільноту не допустити Росію та Білорусь до Олімпіади 2024 року.

За офіційною інформацією, під час російсько-української війни загинули 220 професійних спортсменів, 8 з них – жителі Львівської області. На сьогодні російські війська знищили понад 300 спортивних об’єктів в українських містах і селах. Україні знищені.

Україна закликає МОК відсторонити російських і білоруських спортсменів від Олімпіади-2024. Сполучені Штати, Канада та більшість країн Європи підтримують заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Минулого місяця МОК заявив, що вивчає «шлях», який дозволить російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі під нейтральним прапором. Україна різко розкритикувала таку ідею, пригрозивши взагалі не відправляти своїх спортсменів на Олімпіаду.