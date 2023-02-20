Понад 30 країн висловили свою позицію щодо російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх

Сполучені Штати, Канада та більшість країн Європи підтримують заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Про це йдеться у спільній заяві понад 30 країн, яку опублікував британський уряд.

У заяві країни висловили свою стурбованість останніми пропозиціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо вивчення шляху, який дозволить російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань, включаючи Олімпійські ігри 2024 року.



«Ситуація в Україні продовжує погіршуватися після того, як минулого року МОК не дозволив (брати участь у змаганнях)російським і білоруським спортсменам – після того, як їхні країни порушили олімпійське перемир’я – і немає жодних причин для МОК скасовувати це рішення», – йдеться в документі.

«Існують серйозні занепокоєння щодо можливості для російських і білоруських спортсменів змагатися на нейтральній основі, враховуючи, що вони безпосередньо фінансуються та підтримуються своїми державами. Поки дієва модель «нейтралітету» не буде детально викладена, російські та білоруські спортсмени не повинні бути допущені до змагань», – додають підписанти заяви.

Минулого місяця МОК заявив, що вивчає «шлях», який дозволить російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі під нейтральним прапором.

Україна різко розкритикувала таку ідею, пригрозивши взагалі не відправляти своїх спортсменів на Олімпіаду, а український боксер Олександр Усик заявив, що росіяни виграють «медалі крові, смертей і сліз», якщо їм дозволять змагатися.

Президент України Володимир Зеленський написав листа президентові Франції Емманюелю Макрону і закликав організаторів не дозволити Росії використовувати «її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму».