Фехтувальникам з Росії і Білорусі дозволять брати участь у змаганнях

Російським і білоруським фехтувальникам дозволять брати участь у змаганнях Міжнародної федерації фехтування (FIE) після того, як це питання було винесено на голосування на позачерговому конгресі 10 березня.

Як повідомляє Reuters, на конгресі FIE понад 60% країн проголосували за рішення, що дозволить росіянам і білорусам брати участь у липневому Чемпіонаті світу з фехтування в Мілані.

У федерації фехтування України «шоковані та обурені» цим рішенням. Як повідомив в коментарі «Суспільне Спорт»​ президент української федерації Михайло Ілляшев, буде негайно скликане засідання президії федерації для ухвалення рішення щодо реакції на дії FIE та їх можливе оскарження.

Спортсмени з двох країн були відсторонені від багатьох міжнародних змагань після того, як Росія почала своє повномасштабного вторгнення в Україну. Білорусь була ключовим плацдармом для вторгнення Москви.

Україна закликає МОК відсторонити російських і білоруських спортсменів від Олімпіади-2024. Сполучені Штати, Канада та більшість країн Європи підтримують заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

У січні МОК заявив, що вивчає «шлях», який дозволить російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі під нейтральним прапором. Україна різко розкритикувала таку ідею, пригрозивши взагалі не відправляти своїх спортсменів на Олімпіаду.