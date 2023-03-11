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Лондон закликав спонсорів Олімпіади не допустити участі у ній росіян і білорусів

У січні 2023 року МОК запропонував дозволити їм змагатися, якщо вони не висловлювалися за війну в Україні та не вживають допінгу

Уряд Великої Британії написав листа найбільшим спонсорам Олімпійських ігор із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб не допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань – і зокрема до літньої Олімпіади-2024 у Парижі, повідомляє видання The Guardian.

«Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і твердо вирішили, що не можна дозволяти режимам у Росії та Білорусі використовувати спорт у їхніх пропагандистських цілях», – йдеться у листі.

Міністр культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер направила його на адресу Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa та інших компаній, пише The Guardian.

Російських і білоруських спортсменів було відсторонено від міжнародних змагань у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У січні 2023 року МОК запропонував дозволити їм змагатися, якщо вони не висловлювалися за війну в Україні та не вживають допінгу.

У лютому 2023 року 35 країн, у тому числі Британія, заявили, що, як і раніше, підтримують усунення спортсменів із Росії та Білорусі. Президент України Володимир Зеленський також закликав не допускати росіян до Олімпіади, зазначивши, що лише їхня присутність буде «маніфестацією насильства і беззаконня».

У грудні 2022 року за допуск до Олімпіади-2024 росіян і білорусів під нейтральними прапорами висловилися Олімпійський і Паралімпійський комітети США і президент МОК Томас Бах.

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