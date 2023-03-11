Лондон закликав спонсорів Олімпіади не допустити участі у ній росіян і білорусів

Уряд Великої Британії написав листа найбільшим спонсорам Олімпійських ігор із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб не допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань – і зокрема до літньої Олімпіади-2024 у Парижі, повідомляє видання The Guardian.

«Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і твердо вирішили, що не можна дозволяти режимам у Росії та Білорусі використовувати спорт у їхніх пропагандистських цілях», – йдеться у листі.

Міністр культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер направила його на адресу Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa та інших компаній, пише The Guardian.

Російських і білоруських спортсменів було відсторонено від міжнародних змагань у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У січні 2023 року МОК запропонував дозволити їм змагатися, якщо вони не висловлювалися за війну в Україні та не вживають допінгу.

У лютому 2023 року 35 країн, у тому числі Британія, заявили, що, як і раніше, підтримують усунення спортсменів із Росії та Білорусі. Президент України Володимир Зеленський також закликав не допускати росіян до Олімпіади, зазначивши, що лише їхня присутність буде «маніфестацією насильства і беззаконня».

У грудні 2022 року за допуск до Олімпіади-2024 росіян і білорусів під нейтральними прапорами висловилися Олімпійський і Паралімпійський комітети США і президент МОК Томас Бах.