Допуск представників РФ та Білорусі в міжнародних змаганнях стане підтримкою війни – Рада

Допущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під «нейтральними» прапорами, як це пропонує Міжнародний олімпійський комітет, поставить під загрозу безпеку спортсменів. Про це йдеться в постанові Верховної Ради про звернення до МОК, міжнародних спортивних федерацій та парламентів, національних олімпійських комітетів інших країн, ухваленій 6 лютого.

Народні депутати розкритикували пропозицію комітету щодо компромісного допуску представників Росії та Білорусі, які відкрито не підтримували агресію проти України. Вони наполягають, що це рішення не враховує «вкрай жорстокий і варварський характер війни, розв’язаної Російською Федерацією за підтримки Білорусі проти України».

Окрім даних про воєнні злочини російських військ, парламентарі вказали на шкоду, завдану українському спорту, зокрема:

понад 220 українських спортсменів загинули в ході російської агресії

більше ніж 320 спортивних об’єктів постраждало, з них 87 знищені повністю або частково

збитки від руйнування спортивної інфраструктури на січень 2023 року перевищили 250 мільйонів доларів

«З початком російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року гасло «Спорт поза політикою» втратило право на існування. Російські та білоруські спортсмени, зокрема олімпійські чемпіони та призери Олімпійських ігор, схвалюють війну проти України: насилля, вбивства та геноцид Українського народу, відкрито беручи участь у Z-парадах, чи мовчки підтримують цю найзапеклішу повномасштабну війну, не маючи громадянської мужності або усвідомленої власної позиції щодо її засудження», – йдеться в зверненні.

Рада стверджує, що Росія та Білорусь можуть використовувати своїх спортсменів як ідеологічну зброю. Автори звернення також побоюються наслідків від присутності українських спортсменів разом із ними на одних спортивних майданчиках.

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«Особливо небезпечними в цьому плані є двобої на фехтувальних доріжках, борцівських килимах, у секторах стрільби з вогнепальної зброї та змагань лучників. Це також спричинить напруження, можливі сварки та бійки серед спортсменів та організаторів змагань в олімпійських селищах. Крім того, неможливо уявити розміщення на п’єдесталах пошани українських атлетів поруч із російськими та білоруськими. Так само є неприпустимим суддівство змагань за участю українських спортсменів представниками Російської Федерації чи Білорусі».

Відтак Верховна Рада України вважає, що допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під час повномасштабної агресії проти України «стане неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора».

Парламент України закликав МОК та міжнародні й національні спортивні організації заборонити участь представників Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях, в тому числі на Олімпійських іграх, до завершення російської агресії проти України.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розглядає «шлях» для участі росіян і білорусів у літніх Іграх 2024 року в Парижі. Позиція керівників МОК полягає в тому, що такі спортсмени мають виступати під олімпійським прапором і не підтримувати публічно війну, яку Росія веде проти України, використовуючи в тому числі і територію Білорусі. Водночас МОК не вимагає від потенційних учасників Олімпіади засудження ними агресії Москви.