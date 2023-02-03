Кулеба: МОК слід припинити спроби приховувати «російські злочини під білими прапорами»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Міжнародному олімпійському комітету слід припинити спроби приховувати «російські злочини під білими прапорами».



«З минулого року росіяни вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали, 4 вважаються зниклими безвісти. Ця геноцидна війна, розпочата Путіним, але проводять її звичайні росіяни. МОК повинен припинити спроби приховати російські злочини під білими прапорами», – написав він у твіттері.

Україна та найближчі союзники Києва вимагають повністю заборонити участь російських спортсменів через війну, яку Москва веде проти українців, у тому числі і спортсменів. Росія наполягає на знятті всіх обмежень, стверджуючи, що Олімпіада не має бути політизованою.

Читайте також: Польща очікує, що 40 країн будуть проти участі російських спортсменів в Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розглядає «шлях» для участі росіян і білорусів у літніх Іграх 2024 року в Парижі. Позиція керівників МОК полягає в тому, що такі спортсмени мають виступати під олімпійським прапором і не підтримувати публічно війну, яку Росія веде проти України, використовуючи в тому числі і територію Білорусі. Водночас МОК не вимагає від потенційних учасників Олімпіади засудження ними агресії Москви.