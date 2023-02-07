Мерка Парижа виступила проти участі представників Росії в Олімпіаді-2024

Міська голова Парижа Анн Ідальго висловилася проти участі представників Росії в Олімпійських іграх, які відбудуться в столиці Франції 2024 року. Про повідомляє агентство AFP з посиланням на її адміністрацію, а також інші англомовні медіа, цитуючи її виступ у ефірі французького радіо.

«Немислимо, щоб (російські спортсмени на Олімпіаді – ред.) марширували, наче нічого не сталося, мали делегацію в Парижі, доки бомби досі падають на Україну», – заявила Ідальго.

У своєму твітері вона також назвала «непристойною» можливу присутність російської делегації в Парижі.

Натомість вона запропонувала, щоб російські спортсмени-«дисиденти» брали участь у Олімпійських іграх у складі «збірної біженців», створеної раніше Міжнародним олімпійським комітетом.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розглядає «шлях» для участі росіян і білорусів у літніх Іграх 2024 року в Парижі.

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Позиція керівників МОК полягає в тому, що такі спортсмени мають виступати під олімпійським прапором і не підтримувати публічно війну, яку Росія веде проти України, використовуючи в тому числі і територію Білорусі. Водночас МОК не вимагає від потенційних учасників Олімпіади засудження ними агресії Москви.

Київ критикує цю пропозицію і наполягає на тому, що російських і білоруських спортсменів не можна допускати до участі в міжнародних змаганнях до завершення війни в Україні.