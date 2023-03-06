Тенісистка Марта Костюк присвятила свій перший титул WTA Україні та всім, хто «бореться і гине»

Друга ракетка України Марта Костюк, яка напередодні виграла свій перший одиночний титул WTA на турнірі в американському Техасі, присвятила його «усім людям, які борються і гинуть» в Україні. Про це вона сказала після перемоги над росіянкою Варварою Грачовою на ATX Open.

20-річна Костюк, яка займає нині 40-е місце в рейтинг WTA, здобула перемогу з рахунком 6-3, 7-5.

Під час церемонії вручення нагороди Марта Костюк сказала: «Зважаючи на становище, в якому я перебуваю, для мене дуже важливо виграти цей титул. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім людям, які зараз борються та вмирають».

Коли закінчився поєдинок із росіянкою Грачовою, Костюк їй руки не подала, як це передбачено традиційним рукостисканням спортсменів.

Марта Костюк заперечувала проти рішення дозволити російським і білоруським тенісистам продовжувати грати після вторгнення РФ в Україну.

Це вперше Костюк у своїй кар’єрі увійшла до 40 найсильніших тенісисток світу.