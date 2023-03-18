Про закриття монастиря у Лаврі не йдеться, літургії проводитимуть двома мовами – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а мовою богослужінь буде стародавня слов’янська та українська.

«У зв’язку з подіями, пов’язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення з низки питань. Насамперед слід наголосити, що в жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, є безпідставною маніпуляцією», – йдеться у зверненні Епіфанія до братії лаври та громадськості.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав монахів лаври сприяти процесу звільнення від «московського ярма».

«Московська духовна влада в Україні неканонічна, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, а навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців і подвижників минулого, місцем, яке буде духовно надихати наших співгромадян у ці важкі часи», – зазначив він.

Епіфаній наголосив, що ставиться з повагою до тих отців та братів, хто не поділяє ідеологію «русского мира» та спотворення, які вона вносить у церковне життя.

«Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод звернувся до уряду з проханням надати в лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви і богослужінь були належним чином забезпечені», – заявив митрополит.

Предстоятель ПЦУ наголосив, що юрисдикція Московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи, а також висловив сподівання, що незабаром остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя буде підтверджено і державним законом.

«Як Священноархімандрит я свідчу братії, що всі з вас, хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви, – продовжать своє служіння в Лаврі. Усі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоб захистити вас від залякувань з боку нинішнього керівника лаври. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знає традиції і життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності і не заплямував себе відданістю «русскому міру». Стародавня слов’янська мова, разом із сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох із вас це питання також важливе», – зазначив Епіфаній, додавши, що відкритий до діалогу і спілкування.

10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври чи переходити в ПЦУ.

У Мінкульті заявили, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода запевнив, що влада не збирається вдаватися до якихось форм фізичної сили і насильства у питанні виселення представників УПЦ (МП) з Лаври, але буде «виконувати те, що належить».

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода запевнив, що влада не збирається вдаватися до якихось форм фізичної сили і насильства у питанні виселення представників УПЦ (МП) з Лаври, але буде «виконувати те, що належить».