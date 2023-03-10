Заповідник «Києво-Печерська лавра» розриває договір оренди з УПЦ (МП)

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив 10 березня про розірвання договору оренди з Українською православною церквою, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.

«Між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» ... та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви ... укладено Договір №2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», – йдеться у повідомленні.

Заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформаційної політики від 9 березня.

Заповідник просить релігійну організацію до 14 березня надати список представників від монастиря у кількості двох-трьох осіб «для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою».

Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.