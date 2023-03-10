Лавру забирають в УПЦ (МП): кінець епохи Московської церкви?

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» з 29 березня розриває договір із Чоловічим монастирем УПЦ (МП) від 2013 року про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном.

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У попередженні, яке з’явилося на сайті лаври, до 14 березня просять сформувати групу осіб, які будуть передавати майно. Наприкінці минулого року представників УПЦ (МП) позбавили права користування храмами Верхньої лаври, тепер вимагають залишити та Нижню.

ЗСУ готуються до контрнаступу, який може розпочатися вже у квітні 2023 року. Про це в інтерв’ю La Stampa заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що ЗСУ для ефективних дій на фронті потрібні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів.