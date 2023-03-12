Глава УПЦ (МП) називає «несправедливим» розірвання договору оренди приміщень Лаври

Глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій заявив, що рішення заповідника «Києво-Печерська лавра» про розірвання договору оренди є «несправедливим».



«Ми отримали лист від заповідника, що вони відмовляються укладати з нами договір оренди. Це означає, що ми маємо покинути лавру… Ми отримали груду розвалин у 88 році і наша церква відбудувала цю святу обитель. Ми вважаємо, що це несправедливо не давати нам дозвіл тут служити. Я прошу вас молитися, щоб бог поміняв думки тих людей, які видалити братію з обителі», – сказав він, звертаючись до вірян.



Водночас міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону 12 березня заявив, що «монаше життя в лаврі має продовжуватися». А на уточнення, чи буде потім здійснюватися богослужіння ПЦУ, міністр сказав, що « це окреме питання, яке буде вирішуватися після 29 березня».

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).

В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм».

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».

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Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).