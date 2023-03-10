УПЦ (МП) відреагувала на рішення «Києво-Печерської лаври» про розірвання договору оренди

Українська православна церква, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, відреагувала на рішення національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про розірвання договору оренди.

«У цьому листі (керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» – ред. )жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм», – йдеться у повідомленні.

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату). Заповідник попередив про розірвання договору з 29 березня 2023 року на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформаційної політики від 9 березня.

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Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).