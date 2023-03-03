СБУ повідомляє про затримання ще одного священника УПЦ (МП) на Сумщині

Настоятеля храму Української православної церкви (Московського патріархату) на Сумщині затримали за підозрою в зборі даних для російської ФСБ – про це заявила Служба безпеки України 3 березня.

«Зловмисником виявився настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював з ФСБ. За вказівкою агресора, протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ», – заявляє відомство.

За даними СБУ, інформація була потрібна російським військовим для «прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок».

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Крім того, підозрюваний нібито збирав дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. Служба додає, що його затримали при спробі передачі російській стороні закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

«За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих», – зазначає пресслужба СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Суд взяв його під варту.

УПЦ (МП) наразі не коментувала це повідомлення.

У лютому суд визнав священника однієї з парафій Лиманської громади Донецької області винним у колабораційній діяльності і засудив його до семи років ув’язнення.