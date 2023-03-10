Ткаченко: розірвання договору стосується «усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі»

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив, що договір безоплатного користування УПЦ (МП) Києво-Печерською лаврою розривається з 29 березня. За словами міністра, це стосується «усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі».

«Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» направив Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ попередження про розірвання Договор про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна. Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном», – написав міністр у телеграмі.

За його словами, МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом.

Ткаченко додав, що, відповідно до визначеної правовим полем процедури, від завтра працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна і з обстеження технічного стану будівель і споруд.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).

В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм».

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».

Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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