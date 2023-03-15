«Не буде ніякого застосування фізичної сили і насильства» – секретар РНБО про виселення УПЦ (МП) із Лаври

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що влада не збирається вдаватися до якихось форм фізичної сили і насильства у питанні виселення представників УПЦ (МП) з місць, де вони орендують приміщення, зокрема з Києво-Печерської лаври. Про це він сказав інтерв’ю Радіо Свобода.

«Що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території. Інша справа, що цим користуються представники 5-го і 1-го управління ФСБ Російської Федерації, які є безпосередньо в певній кількості в цьому середовищі... Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають відношення до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках», – сказав Данілов.

Раніше сьогодні Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони прокоментував звернення настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла щодо розірвання договору про оренду храмів.

«Колишній настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло та «братія» записали відеозвернення до президента України щодо їх виселення зі святині. Цю тему підхопили проросійські ЗМІ й підносять її під виглядом гоніння канонічної православної церкви. Зроблено все так, що аудиторія повинна самостійно дійти висновку, начебто «священна війна» неминуча», – прокоментував Центр.

РНБО також вказав на заяви духовенства Української православної церкви (Московського патріархату) про те, що хрести на куполах Трапезного храму Лаври нібито «почорніли» через богослужіння Православної церкви України ПЦУ).

«Бачимо, що Кремль вміло маніпулює темою церкви, виставляючи своїх підлеглих в ролі жертви. А також використовує дану тему для нагнітання ситуації та збільшення аудиторії прихильників, які підуть «рятувати» православних українців», – додали в установі.

Звернення духовенства УПЦ (МП) до «народу і влади України» з’явилося 14 березня. В ньому представники церкви закликали президента Володимира Зеленського «не кривдити» Лавру.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм».

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».

Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.