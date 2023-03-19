У Євросоюзі відреагували на ордер МКС на арешт Путіна

Влада Євросоюзу підтримує рішення рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, йдеться в заяві Високого представника ЄС, що оприлюднена 19 березня на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський союз взяв до уваги рішення ІІ-ї досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при офісі президента (РФ – ред.) Марії Львової-Бєлової, у зв’язку із підозрою у злочині протизаконної депортації та протиправного перевезення дітей в контексті ситуації в Україні», – йдеться у заяві.

Високий представник ЄС нагадав, що глави держав та урядів країн-членів ЄС 15 грудня 2022 року привітали та «підтримали подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, що пов’язані з російською агресивною війною проти України».

Як йдеться в документі, ЄС розглядає рішення МКС як «початок процесу притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема, російського керівництва, за злочини та звірства, які стали можливими та здійснюються в Україні за наказами цього керівництва».

«ЄС також висловлює підтримку розслідуванню прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць», – наголошується у документі.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.