Ордер на арешт Путіна: влада ПАР каже, що «усвідомлює свої юридичні зобов’язання»

Уряд Південно-Африканської Республіки «взяв до відома» рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, повідомляє видання Reuters.

«Ми як уряд усвідомлюємо свої юридичні зобов’язання», – заявив речник президента ПАР Вінсент Магвеня.

Він також додав, що ПАР відсьогодні до саміту БРІКС, до якого входить і Росія, продовжуватиме співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами.

Очікувалося, що президент Росії відвідає Південно-Африканську Республіку в серпні 2023 року для участі в саміті лідерів країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР), проте нині офіційного підтвердження цієї інформації немає.

«ПАР має дуже сильне бажанням, щоб (російсько-українську війну – ред.) було вирішено мирним шляхом переговорів», – зазначив Магвеня.

Раніше німецькі медіа поширили заяву міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна щодо ордеру Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Путіна.

Він заявив, що, якщо МКС звернеться до «Інтерполу» з метою втілення ордеру в життя, німецькі правоохоронці повинні будуть заарештувати Путіна в разі його приїзду до країни і передати його МКС.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.