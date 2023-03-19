Російські місцеві чиновники, ймовірно, намагаються розірвати зв’язки з Пригожиним – ISW

Засновник приватної військової адміністрації «Вагнер» Євген Пригожин, ймовірно, намагається створити інформаційні умови, щоб пояснити «кульмінацію групи Вагнера навколо Бахмута». Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW), оприлюдненому ввечері 18 березня.

Дослідники вказали на те, що Пригожин заявляє про нібито підготовку Україною контрнаступу на п’яти напрямках: на Бєлгородську область Росії, в районі Кремінної, Бахмута, в напрямку Донецька та на Запоріжжі.

«Ймовірно, Пригожин зобразив українські сили такими, що мають достатню бойову потужність для початку масштабного контрнаступу на всьому театрі військових дій, аби виправдати нездатність групи «Вагнер» завершити охоплення або оточення Бахмута. Пригожин заявив, що українські війська готуються до контрудару по флангах «Вагнера» в районі Бахмута, і що бойовики «Вагнера» готуються до цих контратак», – пояснюють автори звіту.

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Крім того, ISW припускає погіршення відносин засновника ПВК з місцевою російською владою.

«Російські регіональні чиновники, ймовірно, розривають зв’язки з Пригожиним. Пригожин заявляв, що влада Гарячого Ключа, що в Краснодарському краї, відмовилася від попередньої угоди ховати загиблих найманців ПВК «Вагнер» у місті», – йдеться в звіті.

Пригожин також оприлюднив запис телефонного дзвінка нібито з посадовцем курортного міста, який заявив, що губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв позбавив його повноважень співпрацювати з «Вагнером».

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Інститут вказує на те, що вагнерівці раніше використовували Краснодарський край як місце для тренувань і поховання. Це дає підґрунтя припускати широкі зв’язки Пригожина з місцевою владою, які зараз можуть слабшати, висновують дослідники.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.