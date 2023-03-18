Путін підписав закон про покарання за «дискредитацію» всіх учасників війни в Україні, у тому числі вагнерівців

Президент РФ Володимир Путін підписав законопроєкт про покарання за «дискредитацію» та розповсюдження «фейків» про всіх учасників війни в Україні, у тому числі «добровольців» та представників ПВК «Вагнер». Документ опубліковано на порталі правової інформації.

Законопроєкт передбачає внесення змін до чинної статті щодо «фейків» про російську. Раніше від «фейків» закон захищав лише кадрових військових та мобілізованих, але в ньому нічого не йшлося про добровольчі формування та ПВК. Максимальне покарання за першою частиною цієї статті збільшується із трьох років колонії до п’яти. Максимальне покарання по другій та третій частині не змінюється – 10 та 15 років колонії відповідно.

Внесено поправки і до закону про «дискредитацію» армії Росії. Статті Кримінального кодексу враховуватимуть «дискредитацію» не лише військовослужбовців, а й добровольців та інших учасників війни. Максимальне покарання у новій версії закону – до семи років ув’язнення (раніше було п’ять).

«Брехнею» та «провокацією» влада Росії після початку війни в Україні визнає будь-яку інформацію, яка відрізняється від повідомлень Міноборони Росії. Наприклад, «фейками» вже була визнана інформація про удар по драмтеатру в Маріуполі, де ховалися мирні жителі, про удар по пологовому будинку в Маріуполі, а також про цілеспрямовані обстріли житлових будинків, вбивства та зґвалтування мирних жителів в Україні.