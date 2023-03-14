Держдума РФ ухвалила законопроєкт про покарання до 15 років за «дискредитацію» найманців

Державна дума Росії ухвалила в третьому читанні законопроєкт про покарання за «дискредитацію» і розповсюдження «фейків» про всіх учасників війни проти України, у тому числі представників «добровольчих формувань» і організацій, що «сприяють» російській армії. Про це в телеграм-каналі повідомив спікер нижньої палати парламенту Росії В’ячеслав Володін.

«Всі, хто сьогодні, ризикуючи своїм життям, гарантує безпеку країни та громадян, захищені від провокацій та брехні. Подібні дії неприпустимі. Покарання негідникам загрожує суворе – до 15 років позбавлення волі», – написав він.

Зокрема, маються на увазі і найманці з ПВК «Вагнер». За даними американської влади, серед них не менше сорока тисяч людей – це в’язні з російських колоній, у тому числі засуджені за тяжкі злочини. «Вагнерівці» відомі участю в наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Законопроєкт передбачає внесення поправок до вже наявної статті про «фейки» про російську армію. Максимальне покарання за першою частиною цієї статті збільшать із трьох років колонії до п’яти. Максимальне покарання за другою і третьою частиною не змінюється – десять і п’ятнадцять років колонії відповідно.

Внесено поправки і в закон про «дискредитацію» армії Росії. Відповідні статті враховуватимуть «дискредитацію» не лише російських військовослужбовців, а й «добровольців» та інших учасників війни проти України. Максимальне покарання у новій версії закону становитиме до семи років позбавлення волі (раніше було п’ять).

Раніше в цих законах не йшлося про «добровольчі формування».

«Дехто, спекулюючи цією темою, чого гріха таїти, певною мірою діє на психологічний клімат у тому числі. Ми повинні все відрегулювати, щоб хлопці почувалися захищеними з усіх боків», – заявляв раніше депутат від «Єдиної Росії» Юрій Швиткін.

У січні засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що «є окремі ЗМІ, блогери і телеграм-канали, які займаються відвертою дискредитацією добровольців», і закликав «жорстко припинити» це. Після цього Володін доручив головам комітету з оборони та комітету з безпеки і протидії корупції «в терміновому порядку» вивчити питання щодо можливості внесення змін до законів.

Тепер ухвалений Думою документ направлять до Ради федерації Росії і на підпис президенту Путіну. Як повідомляв телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»), він може отримати юридичну силу вже цього місяця.

У листопаді президент Росії Володимир Путін підписав закон, який прирівнює в Росії статус добровольців до статусу військовослужбовців за контрактом.