Сили оборони відбили 83 атаки Росії на напрямках у Донецькій області – Генштаб

Росія продовжує зосереджуватися на спробах захопити Донецьку та Луганську області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 березня.

«Для досягнення своїх цілей (російська армія – ред.) продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут», – йдеться в зведенні.

За попередню добу командування зафіксувало 11 російських ракетних ударів, чотири з них – по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, а також 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: Маляр пояснила, навіщо пропаганда РФ поширює фейки про мобілізацію жінок в Україні

За даними штабу, російське командування планує направити додаткові сили під Вугледар:

«З 13 березня, у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу «Шторм». Його готують до відправлення в Україну 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій».

Також Генштаб звітує про 10 авіаударів та сім ракетних і артилерійських ударів по місцях зосередження російських військ за попередню добу. Також було збито безпілотник Shahed-136.