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Сили оборони відбили 83 атаки Росії на напрямках у Донецькій області – Генштаб

Український солдат 80-ї десантно-штурмової бригади на позиції біля Бахмута, 16 березня 2023 року

Росія продовжує зосереджуватися на спробах захопити Донецьку та Луганську області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 березня.

«Для досягнення своїх цілей (російська армія – ред.) продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут», – йдеться в зведенні.

За попередню добу командування зафіксувало 11 російських ракетних ударів, чотири з них – по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, а також 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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За даними штабу, російське командування планує направити додаткові сили під Вугледар:

«З 13 березня, у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу «Шторм». Його готують до відправлення в Україну 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій».

Також Генштаб звітує про 10 авіаударів та сім ракетних і артилерійських ударів по місцях зосередження російських військ за попередню добу. Також було збито безпілотник Shahed-136.

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