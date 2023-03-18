Маляр пояснила, навіщо пропаганда РФ поширює фейки про мобілізацію жінок в Україні

Пропаганда РФ продовжує поширювати фейки – зокрема, відпрацьовує тему дискредитації мобілізації, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у телеграмі.

Вона зазначила, що знову на порядок денний проросійських телеграм-каналів повернулись меседжі про мобілізацію жінок.

«Здавалось би, вже стільки раз ця тема не отримувала високої зацікавленості, проте вони наполегливо намагаються її «розкрутити», попри відсутність успіхів», – заявила заступниця міністра оборони.

Маляр підкреслила, що в Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків, і не направляють без їхньої згоди на передову.

«Якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку – це для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити кожні п’ять років», – додала вона.

Маляр також зазначила, що постійно шириться інформація, що нібито через «Дію» будуть видавати повістки. Проте, за її словами, наразі повістки через «Дію» не видають і питання це не опрацьовується.

Заступниця міністра оборони повідомила про ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут.

«Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання», – заявила вона.

Маляр також зауважила, якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99

«Крім того, треба знати, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на схід. Є чимало тилових військових частин у різних регіонах України, завдання яких наближати нашу Перемогу. Спектр широкий – від навчальних закладів і підрозділів, до баз, складів та арсеналів, сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв’язку і кібероборони. Згадати варто аеродроми, шпиталі, автобази. Необхідна цілодобова їх охорона і оборона. І на такі посади також відбувається мобілізація», – зазначила Маляр.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, «Росія РТР/РТР Планета», «Росія 24/Росія 24», TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, «Росія 1», РЕН ТВ, «Перший канал» у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.