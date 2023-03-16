Війна – це мир? Чим небезпечна Росія на чолі Радбезу ООН

Росія, країна-агресор, визнана парламентами кількох країн світу державою-спонсором тероризму, яка розв'язала повномасштабну війну проти України у 2022 році, вже у квітні може очолити Раду безпеки ООН – головний орган організації, покликаний підтримувати мир на планеті.

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Про це повідомив Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця і запропонував триетапний процес, як цього не допустити: ООН має відповідно до свого Статуту заборонити Росії обіймати посаду голови Ради безпеки, після цього вона має бути виключена з Ради безпеки та Генасамблеї через її незаконну присутність, що змусить РФ знову подати заявку на членство.

На думку Кислиці, Москва взагалі незаконно захопила місце в Раді безпеки, оскільки отримала його у спадок від СРСР, і ніхто за неї не голосував. Він закликав трьох членів Радбезу – Францію, Британію та США – усіма силами протистояти скликання органу під керівництвом Росії.



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До роковин великого вторгнення Росії в Україну Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала російські війська вийти з України. «За» проголосувала 141 країна, і лише 7 проти, включно з самою Росією. Генсек ООН Антоніу Ґутерріш тоді закликав світ «відійти від краю прірви».

Головні питання випуску:

Чим небезпечна для України Росія на чолі Ради безпеки ООН?

Чи є механізм, як не допустити її перебування на чолі Ради безпеки вже за два тижні?

І чи реальні шанси взагалі викинути Москву з організації?