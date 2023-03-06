«Досить ґвалтувати правосуддя»: Кислиця про майбутнє головування Росії в Радбезі ООН

Посол України в ООН Сергій Кислиця виступив проти можливого головування Росії в Раді безпеки організації, яке має початися з 1 квітня.

Кислиця нагадав, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш назвав 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення до України «найсумнішим днем за його перебування на посаді».

«Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, РФ почне головування в РадБезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!» – закликав представник України.

Він додав, що рішення про видалення Росії з Ради безпеки або принаймні недопущення її головування там є в компетенції членів Ради.

«РФ має відчувати наслідки агресії і злочинів вже зараз, а її керівництво – на лаві», – додав Кислиця.

Росія є одним із постійних членів Ради безпеки ООН разом із Китаєм, Великою Британією, Францією та Сполученими Штатами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в грудні 2022 року повідомив, що Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом.