Шмигаль: Україна разом із партнерами розробляє механізм для репарацій

Україна разом із партнерами розробляє механізм конфіскації російських активів, які можна буде спрямувати на відновлення країни, зазначив у телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні під час конференції United for Justice у Львові він також уточнив, що спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій базуватиметься на міжнародному договорі.

За словами Шмигаля, в міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи:

міжнародний реєстр збитків;

компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків;

компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування;

механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії, зокрема, для проєкту резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права.

На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюції ухвалив Європарламент.