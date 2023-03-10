Війська РФ не припиняють штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб

Російські війська не припиняють штурмові дії на Бахмутському напрямку, повідомив у вечірньому зведенні 10 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське і Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Богданівка, Григорівка, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними Генштабу, загарбники не полишають спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей і основні зусилля зосереджують, крім Бахмутського, на веденні наступальних дій на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

«Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни і пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню», – заявили у командуванні.

Раніше сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що «ситуація у Бахмуті – загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ».

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається важкою, але українські військові не дали російським силам взяти місто в оточення.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.