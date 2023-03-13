Литва зобов’язує інтернет-провайдерів обмежити доступ до російських телеканалів

Литовська комісія з радіо та телебачення (ЛКРТБ) зобов’язала інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, щоб запобігти подальшому перегляду російських телеканалів, які потрапили під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє 13 березня портал Литовського національного телебачення та радіо.

Комісія встановила, що російські телеканали, що потрапили під санкції ЄС, продовжують трансляцію в інтернеті, а доступ до пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється за IP-адресами серверів, що використовуються для доступу до телеканалів НТВ, «Перший канал», «Росія 1», «Росія 24» та «РТР Планета».

ЛКРТБ дала литовським інтернет-провайдерам п’ять днів для блокування доступу до вказаних телеканалів.

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Після поправок до закону про громадську інформацію, ухвалених Сеймом Литви минулого року, в країні до січня 2024 року набула чинності заборона на ретрансляцію та розповсюдження в інтернеті телеканалів і радіостанцій, створених у Росії та Білорусі, які прямо чи опосередковано належать, контролюються або фінансуються цими країнами. Однак, як уточнили в ЛКРТБ, трансляції деяких з російських телеканалів, що перебувають під санкціями, були доступні в інтернеті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, «Росія РТР/РТР Планета», «Росія 24/Росія 24», TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, «Росія 1», РЕН ТВ, «Перший канал» у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.