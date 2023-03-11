«Грецький кейс» Кремля та Крим. Хто в Елладі вважає, що «Росія – права»?

Як повідомляють грецькі ресурси, депутат російської Держради Криму Іван Шонус, який називає себе лідером кримського товариства етнічних греків, і призначений Москвою віцепрем’єр і представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов привітали й підтримали створення в Греції нової політичної партії «Демократичний рух національного визволення» (ДІКЕА). Партія заявила про участь у парламентських виборах країни у квітні цього року. Серед проголошених партією цілей – зближення з Росією, вихід Греції з Євросоюзу та НАТО, відмова від євро і повернення до національної валюти.

Що становить собою ДІКЕА, для чого і ким організована її підтримка з Криму та Росії, а також чи зможуть акції впливу Кремля в Елладі змінити політичну ситуацію в Греції та в Європі загалом – у матеріалі Крим.Реалії.

Ліві Греції «грають» із літерою «Z»

19 липня 2022 року на сайті із символічною назвою Iskra колишнього міністра промислової реконструкції, охорони навколишнього середовища та енергетики Греції (січень-липень 2015 року) в уряді лівої партії СІРІЗА та голови (до червня 2019 року) партії «Народна єдність – непідпорядковані ліві» («LA.E. – A.A.») Панайотіса Лафазаніса вперше з’явився плакат «Демократичного руху національного визволення». На плакаті було розміщено напис «Росія – права!» та латинська буква «Z». Цю новину широко транслювали й обговорювали ЗМІ й соціальні мережі Росії та Греції.

У грецькому соціумі, який готується до парламентських виборів, нові проросійські ідеї Панайотіса Лафазаніса не відкинули, реакції влади на висунуті ним гасла не було.

Використання літер «Z» та «V» для позначення підтримки російського вторгнення в Україну може бути кримінальним злочином у Німеччині, а в Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Молдові та Україні – заборонено законом. У низці країн Європи та Азії органи влади ініціювали розслідування фактів публічної демонстрації зазначених символів.

Партійна система у Греції: Лафазаніс звинувачує у тотальній корупції

«Партії, що входять до трійки лідерів за опитуваннями у Греції (НД – правляча «Неодемократія», СІРІЗА, Коаліція ПАСОК-КІНАЛ), ідеологічної близькості не мають. НД – права консервативна партія, СІРІЗА – ліва радикальна, а ПАСОК – соціал-демократична партія. ПАСОК, що входить до опозиційного крила, раніше вважала СІРІЗУ своїм суперником, а не НД. Однак останнім часом це ставлення, схоже, змінилося», – писала у вересні 2022 року для Анкарського Центру досліджень кризових ситуацій і політики турецька оглядачка Севінч Балджі.

У грудні 2022 року в Бельгії заарештували віцеголову Європарламенту, грецьку політикиню від ПАСОК Єву Кайлі. Її звинувачують у корупції, членстві у злочинній організації та відмиванні грошей – в обвинуваченої виявлено значну суму грошей, яка зберігалася готівкою, у тому числі у батьковій валізі. ПАСОК виключила Єву Кайлі зі своїх лав.

На думку Панайотіса Лафазаніса, випадок у Європарламенті є показовим, а «мішки» грошей у Кайлі є нормою і в політичній системі Греції, а не якимось рідкісним винятком».

У Греції відбудуться вибори: Лафазаніс змінює плакат

«Вибори відбудуться навесні, по суті, у той момент, коли ми практично вичерпаємо наш чотирирічний термін», – заявив у січні прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Грецькому уряду видається мандат на чотири роки, термін дії для поточного складу закінчується 7 липня.

Вже 18 січня Панайотіс Лафазаніс на тлі нового плаката свого руху – тепер у кольорах російського прапора – оголошує про проведення установчого засідання ДІКЕА, яке заплановане на 29 січня. А 24 січня з’являється інший плакат та інший анонс на ту ж дату: про проведення в одному з центральних готелів Афін спільних установчих зборів двох політичних рухів: ДІКЕА та «Всегрецького руху греко-російської дружби» на чолі з Іоаннісом Коцаїлідісом – давнім другом кримських «народних дипломатів» від «русского мира».

Як випливає з фотозвіту, нечисленні збори відбулися, і в столиці Греції двома засновниками було засновано нову партію – ДІКЕА.

«У Греції видно всі рівні російської пропаганди, Лафазаніс – один з них»

Грецький журналіст Костас Онісенко у коментарях для Крим.Реалії вказав на широке коло національних політичних сил Греції, готових сприймати наративи багатоаспектної російської пропаганди. У сукупності такі сили вирішують низку завдань: робота у парламенті, а також роль центрів тяжіння радикальних сил для вуличної активності та тиску на уряд і суспільство.

«Крім правлячої партії «Неодемократія», решта партій, представлених у грецькому парламенті, або відкрито, або латентно – проросійські. Партія Лафазаніса, за соцопитуваннями, не долає 3% бар’єр для отримання місць у парламенті. Ніхто не підтримує Росію, якщо за це не отримує конкретні дивіденди. Ця людина досить багата і належить до вихідців з перших двох років правління СІРІЗА. У Росії «грецький кейс» дуже цікавий.

Вся російська пропаганда, яка працює в Європі та помітна зараз, у Греції відпрацювала вже як мінімум 5-10 років і мала сильніший ефект. Якщо спостерігати системно, то в Греції можна побачити всі рівні російської пропаганди. Починаючи від крайніх лівих, які виступають проти «бандерівців», і лівих, які кажуть, що «виступають проти НАТО – джерела війни», до ліберальних рухів, які спираються на «особистий інтерес із Росією проти Туреччини». У Москві готують інструменти та аргументи для кожної аудиторії: для певних категорій людей, для застосування одночасно у всьому світі й виключно для грецької публіки. Лафазаніс – це одна з градацій. Йому вдається справляти враження, оскільки він відкрито виставляє символ «Z», але, на мою думку, це не найбільший ризик щодо отримання ним електоральної підтримки», – розповів експерт.

Із тих, хто голосуватиме за нову партію, набереться певна кількість репатріантів та іммігрантів

Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету (Київ), політолог-міжнародник Максим Ялі заявив журналісту Крим.Реалії, що процеси, які відбуваються, досить закономірні, враховуючи вкладення Росією значних коштів у пропаганду і ставку в Греції на переселенців з колишнього СРСР, особливо із Закавказзя, де були великі грецькі поселення.

«Усі ці акції не матимуть жодного впливу на Грецію. З російськомовних інтернет-ресурсів та від мігрантів про них ніхто, в принципі, не дізнається, крім вузьких груп людей. Умовно кажучи, з тих, хто голосуватиме за нову партію, набереться певна кількість репатріантів та іммігрантів. Але подібні, нечисленні, ніким не визнані квазіпредставники грецької громадськості жодним чином не зможуть вплинути на результати виборів», – впевнений Максим Ялі.

«Греція – мати демократії, і майже половина греків підтримує Україну»

«Якщо вірити Євробарометру, Греція разом із Болгарією – на останніх місцях за рівнем підтримки України. 48% грецького населення підтримує Україну в цій війні. Менше половини греків, але це дуже багато, порівняно з тим, що було рік тому, коли більшість греків реально в цю тему не вникали, знаючи чи чуючи поверхневу інформацію – на 80% російську пропаганду. Греція – мати демократії та субпродукту «свобода слова». У Греції дуже складно комусь щось заборонити з погляду висловлювань. Це стосується й використання Лафазанісом певної символіки. Якщо він знайде спосіб витратити значні кошти на передвиборчі перегони, то, можливо, увійде до парламенту: все впирається у гроші та відносини з місцевими ЗМІ. У Греції – це 5-6 осіб, які володіють цими ЗМІ, а також водночас суднами-танкерами, які перевозять російську нафту з Новоросійська до грецьких портів», – розповів Костас Онісенко.

Відповідно до висновків моніторингової групи редакції BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень (Київ), «серед країн «ЄС+» у січні 2023 року найбільшим імпортером російських нафтопродуктів (як і російської сирої нафти) традиційно залишалася Греція».

Я скажу, що може прорости з російської пропаганди і дати результат, це – економічний аргумент

«Москва намагається зайти до Греції з різними питаннями: грецько-турецькі протиріччя, грецька меншина, Крим, Друга світова війна, «Безсмертний полк», церковні справи. Головні проросійські сили – на півночі Греції: від міста Салоніки до міста Олександруполіс. Я скажу, що може прорости з російської пропаганди і дати результат, це – економічний аргумент. І на це Росія битиме не лише в Греції, а й по всій Європі, особливо по її півдню – Балканах. Усі інші теми – другорядні», – резюмував Костас Онісенко.

Понтійські та кримські греки потрапили під вплив Івана Саввіді

Костас Онісенко висловив думку, що з кінця 2000-х років у житті понтійських і кримських греків особливу роль став відігравати Іван Саввіді – виходець із Грузії грецького походження. Він – колишній депутат Держдуми, координатор її міжпарламентської депутатської групи у зв’язках із парламентом Греції, президент Асоціації грецьких громадських об’єднань Росії, координатор Ради греків зарубіжжя та власник грецького футбольного клубу ΠΑΟΚ (Салоніки).

У грудні 2022 року грецька преса підтвердила «привілейовані та тісні особисті стосунки» затриманої за корупцію Єви Кайлі – віцепрезидента Європарламенту, з «російсько-грецьким магнатом» Іваном Саввіді.

За статистикою, у Криму залишилося 2500-3000 греків, і там є, звичайно, ця одіозна Ольга Ковітіді

«Він дуже сильно почав вкладатися у всі товариства репатріантів-понтійців на теренах країн колишнього СРСР. Потім – і у Греції. Він мав і особистий інтерес, який пізніше переріс у «політичний». У 2016 році саме він розповідав Путіну, як «залучити світову грецьку діаспору до просування російських інтересів за кордоном». За статистикою, у Криму залишилося 2500-3000 греків, і там є, звичайно, ця одіозна Ольга Ковітіді, яка є сенаторкою Росії від Криму, але більшість грецьких товариств – у Приазов’ї», – розповів грецький співрозмовник Крим.Реалії.

Максим Ялі наголосив, що Росія використовує етнічних греків у широкому розумінні і не лише у Криму, але українсько-грецькі зусилля вже змінюють ситуацію.

«Слід зазначити, що знищення та фактичне стирання з лиця землі міста Маріуполя навесні 2022 року, руйнація багатьох грецьких сіл відіграла значну роль у зміні позиції Греції щодо російсько-української війни. Поведінка офіційного консула Греції, який перебував у Маріуполі та виїхав лише наприкінці березня минулого року, його інтерв’ю та робота МЗС України у комплексі також відіграли важливу роль. Видно конкретні результати – Греція надає Україні військову допомогу. І, порівняно з попередніми десятиліттями, це – суттєві зміни», – уточнив він.

Президент Греції Катерина Сакелларопулу відвідала Україну з офіційним візитом 3 листопада 2022 року.