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ISW: Пригожин обрав «наступну мішень» для критики у російській владі

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин продовжує активно критикувати керівництво Міноборони Росії

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє про ознаки того, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин обрав новою мішенню для критики секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева.

В ISW звернули увагу на повідомлення пресслужби Пригожина про нібито отримання запиту від ЗМІ про коментар на інформацію про можливу змову, організовану президентом Росії Володимиром Путіним і секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим з метою підірвати і «нейтралізувати» ПВК «Вагнер».

У запиті стверджується, нібито інформація про ці дискусії нещодавно поширилася в російських і українських Telegram-каналах, і нібито Патрушев натякнув Путіну, що через «півтора-два місяці» від «Вагнера» «нічого не залишиться». Крім того, сказано запиті, Патрушев припустив, що після знищення «Вагнера» в Україні Пригожин спробує «під надуманим приводом об’єднати колишніх і чинних активних «вагнерівців», озброїти їх і «відправити на територію Росії, щоб захопити владу в регіонах, що межують з Україною, з можливим просуванням вглиб країни».

У дописі робиться висновок, що Патрушев уже віддав наказ про спостереження і контроль за пересуванням колишніх бійців «Вагнера», і що Путін нібито погодився з цим кроком і подякував Патрушеву за його зусилля, щоб «нейтралізувати «Вагнер» загалом і Євгена Пригожина зокрема».

У відповіді Пригожин заявив, що нічого не знає про таку змову.

«ISW не знайшов жодної інформації, яка б свідчила про те, що ці дискусії відбувалися, а також не зафіксував ніяких спекуляцій у російському інформаційному просторі щодо них… Відсутність зовнішніх підтверджень на цю тему свідчить про те, що Пригожин сфабрикував нібито змову для проведення кількох інформаційних операцій від імені «Вагнера і для власної репутації», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що ці повідомлення чітко ідентифікують Патрушева і, можливо, Раду безпеки Росії як «ворогів групи «Вагнер».

«Схоже, що Пригожин вибудовує ретельні інформаційні умови, щоб звинуватити Патрушева в невдачах «Вагнера» і потенційних репресіях проти групи, а також пропонує вигаданий сценарій, згідно з яким «Вагнер» становить пряму загрозу для Росії всередині країни. Схоже, що ця спроба є наступною еволюцією кампанії Пригожина проти російського військового істеблішменту, і Патрушев може стати наступною мішенню Пригожина після його інформаційних кампаній проти російського Міністерства оборони і Генерального штабу», – йдеться у повідомленні.

Пригожин продовжує активно критикувати керівництво Міноборони Росії, включаючи майже відкритим текстом очільника відомства Сергія Шойгу. Зокрема, останніми тижнями він скаржився на нестачу снарядів для ПВК «Вагнера» і загалом для російських військ, які воюють проти України.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті 12 березня зазначали, що втрати серед в’язнів і найманців із ПВК «Вагнер» під Бахмутом можуть відлякати прихильників Євгена Пригожина. «Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх стримати свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина», – йдеться у зведенні.

ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування, творцем і спонсором якого є Євген Пригожин, бізнесмен, відомий як «кухар Путіна». Найманці його компанії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема, у позасудових стратах.

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