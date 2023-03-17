ISW: Пригожин обрав «наступну мішень» для критики у російській владі

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє про ознаки того, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин обрав новою мішенню для критики секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева.

В ISW звернули увагу на повідомлення пресслужби Пригожина про нібито отримання запиту від ЗМІ про коментар на інформацію про можливу змову, організовану президентом Росії Володимиром Путіним і секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим з метою підірвати і «нейтралізувати» ПВК «Вагнер».

У запиті стверджується, нібито інформація про ці дискусії нещодавно поширилася в російських і українських Telegram-каналах, і нібито Патрушев натякнув Путіну, що через «півтора-два місяці» від «Вагнера» «нічого не залишиться». Крім того, сказано запиті, Патрушев припустив, що після знищення «Вагнера» в Україні Пригожин спробує «під надуманим приводом об’єднати колишніх і чинних активних «вагнерівців», озброїти їх і «відправити на територію Росії, щоб захопити владу в регіонах, що межують з Україною, з можливим просуванням вглиб країни».

У дописі робиться висновок, що Патрушев уже віддав наказ про спостереження і контроль за пересуванням колишніх бійців «Вагнера», і що Путін нібито погодився з цим кроком і подякував Патрушеву за його зусилля, щоб «нейтралізувати «Вагнер» загалом і Євгена Пригожина зокрема».

У відповіді Пригожин заявив, що нічого не знає про таку змову.

«ISW не знайшов жодної інформації, яка б свідчила про те, що ці дискусії відбувалися, а також не зафіксував ніяких спекуляцій у російському інформаційному просторі щодо них… Відсутність зовнішніх підтверджень на цю тему свідчить про те, що Пригожин сфабрикував нібито змову для проведення кількох інформаційних операцій від імені «Вагнера і для власної репутації», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що ці повідомлення чітко ідентифікують Патрушева і, можливо, Раду безпеки Росії як «ворогів групи «Вагнер».

«Схоже, що Пригожин вибудовує ретельні інформаційні умови, щоб звинуватити Патрушева в невдачах «Вагнера» і потенційних репресіях проти групи, а також пропонує вигаданий сценарій, згідно з яким «Вагнер» становить пряму загрозу для Росії всередині країни. Схоже, що ця спроба є наступною еволюцією кампанії Пригожина проти російського військового істеблішменту, і Патрушев може стати наступною мішенню Пригожина після його інформаційних кампаній проти російського Міністерства оборони і Генерального штабу», – йдеться у повідомленні.

Пригожин продовжує активно критикувати керівництво Міноборони Росії, включаючи майже відкритим текстом очільника відомства Сергія Шойгу. Зокрема, останніми тижнями він скаржився на нестачу снарядів для ПВК «Вагнера» і загалом для російських військ, які воюють проти України.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті 12 березня зазначали, що втрати серед в’язнів і найманців із ПВК «Вагнер» під Бахмутом можуть відлякати прихильників Євгена Пригожина. «Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх стримати свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина», – йдеться у зведенні.

ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування, творцем і спонсором якого є Євген Пригожин, бізнесмен, відомий як «кухар Путіна». Найманці його компанії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема, у позасудових стратах.